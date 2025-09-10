Galatasaray'da Okan Buruk çaresiz kaldı: Şapkadan tavşan çıkardı

Yayınlanma:
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası Okan Buruk, ilk 11 için sürpriz bir isme gidiyor.

Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor’a konuk olacak Galatasaray’da Victor Osimhen’in sakatlığı planları alt üst etti.

Eyüpspor’da ilk 11 karşısında Victor Osimhen’i oynatmayı planlayan Okan Buruk, sakatlık sonrası alternatifleri değerlendirmeye başladı.

MAURO ICARDI HAZIR DEĞİL

Mauro Icardi’nin de henüz ilk 11’e dönmeye hazır olmadığına inanan Okan Buruk’un Arjantinli futbolcuyu ikinci yarı oyuna alması bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN PSİKOLOJİSİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Barış Alper Yılmaz’ında transfer görüşmeleri nedeniyle psikolojisinin bozuk olmasından korkan Okan Buruk sürpriz bir isme yöneldi.

ROLAND SALLAI’YE ŞANS

Okan Buruk’un en ileri uçta Roland Sallai’ye şans verebileceği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

