Galatasaray'ın transferini açıkladı: Dursun Özbek'le görüştü

Yayınlanma:
Galatasaray'da transferle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gündemden düşmüyor.

İtalya'nın Inter takımında forma giyen milli futbolcu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Aura Sports Youtube kanalında konuşan Oğuz Altay, Hakan Çalhanoğlu'na Galatasaray'dan dün haber gittiğini ileri sürdü.

Sarı kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek'in bir görüşme yaptığını belirten Altay, şöyle devam etti:

- Temmuz ayının ortası gibi Dursun Özbek ile Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'da bir görüşme yaptı.

- Ondan sonra transfer konusuyla ilgili haberler çıkınca Dursun Özbek de "Transfer onuşmadık" dedi.

"GALATASARAY FORMASI GİYECEK"

- Dün Hakan'a 'Önümüzdeki sene seni Galatasaray'a alacağız, kimseyle görüşme' haberi gitti.

- Bu ara transfer olmayabilir. Ama şimdiden söylüyorum Hakan Çalhanoğlu, seneye Galatasaray forması giyecek.

hakan-calhanoglu.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

