Galatasaray'ın oyuncuyu kandırdığını iddia etti: Beni bağlamaz

Galatasaray'ın oyuncuyu kandırdığını iddia etti: Beni bağlamaz
Yayınlanma:
Atakan Kurt, Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki transfer görüşmelerinde yaşananları açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da yaz transfer dönemi boyunca adı anılan Hakan Çalhanoğlu transferi ocak ayına kaldı.

Milli futbolcu ile Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ederken Atakan Kurt’tan ilginç bir iddia geldi.

“SÖZ VERDİLER HİÇBİR TEMASA GEÇMEDİLER"

Hakan Çalhanoğlu’nun Abdullah Kavukçu’ya sitemini anlatan Atakan Kurt, "Hakan Çalhanoğlu'nun bire bir yanında olan arkadaşımdan haberi aldım. Hatta Hakan, Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu ile konuşurken kulak misafiri de olmuş. Abdullah Kavukcu, 'Seninle Galatasaray'dan kim konuştu?' demiş. Hakan da 'Bana Dursun Özbek ve İbrahim Hatipoğlu söz verdi. 1,5 senedir beni bekletiyorlar. Söz verdiler, hiçbir temasa geçmediler' demiş. Abdullah Kavukcu da 'Benim bilgi yok' demiş. Yani 'Beni bağlamaz' tarzında bir söz söylemiş” sözlerini sarf etti.

9092025102946-9221003-10-29-1.webp
Hakan Çalhanoğlu'ndan sitem

“GALATASARAY HAKAN’I ÇOK ALMAK İSTEMEMİŞ”

Inter ile transfer pazarlıkları için de konuşan Atakan Kurt, "Son gün de Hakan'ı aramışlar ve 'Seni oradan nasıl çıkarabiliriz?' demişler. 'Parayı verirsiniz ama 10 milyon Euro'ya vermezler ki! 1 ay önce beni alsanız, Inter benim yerime oyuncu koyacaktı, 8-10 milyon Euro'ya alacaktınız. Şimdi giderseniz elbette 3 katını isteyecekler.' demiş. Galatasaray, Hakan'ı çok almak istememiş, oyuncuyu da oyalamış” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Spor
Milli takım 4 golle kazandı
Milli takım 4 golle kazandı
Dursun Özbek müjdeyi verdi
Dursun Özbek müjdeyi verdi