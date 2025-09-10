Galatasaray'ın oyuncuyu kandırdığını iddia etti: Beni bağlamaz

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da yaz transfer dönemi boyunca adı anılan Hakan Çalhanoğlu transferi ocak ayına kaldı.

Milli futbolcu ile Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ederken Atakan Kurt’tan ilginç bir iddia geldi.

“SÖZ VERDİLER HİÇBİR TEMASA GEÇMEDİLER"

Hakan Çalhanoğlu’nun Abdullah Kavukçu’ya sitemini anlatan Atakan Kurt, "Hakan Çalhanoğlu'nun bire bir yanında olan arkadaşımdan haberi aldım. Hatta Hakan, Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu ile konuşurken kulak misafiri de olmuş. Abdullah Kavukcu, 'Seninle Galatasaray'dan kim konuştu?' demiş. Hakan da 'Bana Dursun Özbek ve İbrahim Hatipoğlu söz verdi. 1,5 senedir beni bekletiyorlar. Söz verdiler, hiçbir temasa geçmediler' demiş. Abdullah Kavukcu da 'Benim bilgi yok' demiş. Yani 'Beni bağlamaz' tarzında bir söz söylemiş” sözlerini sarf etti.

Hakan Çalhanoğlu'ndan sitem

“GALATASARAY HAKAN’I ÇOK ALMAK İSTEMEMİŞ”

Inter ile transfer pazarlıkları için de konuşan Atakan Kurt, "Son gün de Hakan'ı aramışlar ve 'Seni oradan nasıl çıkarabiliriz?' demişler. 'Parayı verirsiniz ama 10 milyon Euro'ya vermezler ki! 1 ay önce beni alsanız, Inter benim yerime oyuncu koyacaktı, 8-10 milyon Euro'ya alacaktınız. Şimdi giderseniz elbette 3 katını isteyecekler.' demiş. Galatasaray, Hakan'ı çok almak istememiş, oyuncuyu da oyalamış” dedi.