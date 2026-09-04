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Galatasaray'da kriz büyümeden çözüldü: Okan Buruk saatler kala kararını verdi

Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz riske edilmeyecek. Milli futbolcunun yerine Leroy Sane maça ilk 11'de başlayacak. Okan Buruk bu hamleyle Sane krizini çözüme kavuşturacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da kriz büyümeden çözüldü: Okan Buruk saatler kala kararını verdi

Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz çalışmalara katılmadı. Ayağındaki rahatsızlık nedeniyle antrenmanda yer almayan milli futbolcu, MR'a girdi.

Sarı-kırmızılılar MR sonuçlarını beklerken Barış Alper Yılmaz'ın Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Yıldız futbolcunun yokluğu Leroy Sane'ye yaradı.

Galatasaray'da kriz büyümeden çözüldü: Okan Buruk saatler kala kararını verdi - Resim : 1

LEROY SANE KRİZİ BÜYÜMEDEN ÇÖZÜLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Son 2 maça yedek başladığı için kriz çıkaran Alman futbolcu, Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda ilk 11'e geri dönecek.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Leroy Sane'yi ilk 11'de tercih ederek sorunu büyümeden çözecek.

GALATASARAY LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Ligin ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. 4 puanı bulunan Başakşehir ise 9. sırada bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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