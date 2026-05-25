Galatasaray'da işleri değiştiren Icardi raporu: Dursun Özbek kararını verdi
Galatasaray'da Icardi'yle sözleşme belirsizliği sürüyor. İlk görüşmeden sonuç alınamadı. Okan Buruk'un da raporunda 'kalmalı' şeklinde rapor vermediği ifade edildi. Bu sebeple Dursun Özbek teklifini revize etmeyecek.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'yle devam eden sözleşme görüşmelerine çevrildi.
İLK GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI
Sarı-kırmızılıların davetiyle İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun menajeri Elia Pino'yla yapılan ilk görüşmede sonuç alınamadı.
Oyuncudan maaşında yüzde 50 indirim isteyen Galatasaray yönetimi, yıllık 5 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Mauro Icardi cephesi ise oynama garantisi, 7 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme talep etti.
OKAN BURUK'UN RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Arjantinli futbolcuyla ilgili raporunu verdi. Buruk'un raporunda 'kalmalı' şeklinde görüş belirtmediği aktarıldı.
TEKLİFİ REVİZE ETMEYECEKLER
Okan Buruk'tan gelen rapor doğrultusunda başkan Dursun Özbek'in sözleşme teklifini revize etmeyeceği kaydedildi.
