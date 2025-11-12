Galatasaray'da imzalar yarın atılacak: Sırtına yazılacak

Yayınlanma:
Galatasaray Kulübü, forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreninin yarın yapılacağını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, yeni anlaşmasını resmen duyurdu ve imzaların yarın atılacağını bildirdi.

Sarı kırmızılı kulübün iunternet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk sporunun öncüsü Galatasaray, fotovoltaik hücre ve panel üretimi alanında Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan CW Enerji ile Futbol A Takımımızın forma sırt sponsorluğu anlaşmasına imza atıyor" denildi.

DURSUN ÖZBEK DE KATILACAK

Açıklamanın devamı şöyle:

"İmza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı T. Tarık Sarvan ile CW Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Volkan Yılmaz’ın katılımıyla, 13 Kasım 2025 Perşembe günü saat 12.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta gerçekleştirilecektir.

2024/11/07/hbgs.jpgProgram:
11.00 Kayıt ve Karşılama
12.00 Başlangıç
12.05 CW Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Volkan Yılmaz’ın konuşması
12.15 CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı T. Tarık Sarvan’ın konuşması
12.25 Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun konuşması
12.35 Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in konuşması
12.45 İmzaların Atılması
12.50 Soru - Cevap"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

