Galatasaray'da Icardi gelişmesi: Fotoğrafıyla beraber paylaştı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
ANTRENMAN TOPLA ISINMA İLE BAŞLADI
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygulamalarla sona erdi.
Fred'den Galatasaray derbisi açıklaması
Ligin 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
MAURO ICARDI GELİŞMESİ
Tatilini uzattığı iddiaları ile gündeme gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi de bugün yapılan antrenmanda yer aldı.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak:Haber Merkezi / AA