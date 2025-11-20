Galatasaray'da Icardi gelişmesi: Fotoğrafıyla beraber paylaştı

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mauro Icardi detayı ise dikkat çekti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

ANTRENMAN TOPLA ISINMA İLE BAŞLADI

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygulamalarla sona erdi.

Ligin 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Mauro Icardi antrenmanda yer aldı

MAURO ICARDI GELİŞMESİ

Tatilini uzattığı iddiaları ile gündeme gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi de bugün yapılan antrenmanda yer aldı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

