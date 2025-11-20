Fred'den Galatasaray derbisi açıklaması

Süper Lig’in 13. haftasında, 23 Kasım Pazar günü konuk olacakları Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde AA muhabirin sorularını yanıtladı.

Akın Gürlek: Büyük bir operasyon daha olabilir

''BİR PUANLIK FARK VAR''

Zirve yarışında Galatasaray ile mücadele ettiklerini ve tüm puanları kazanmak istediklerini belirten Brezilyalı oyuncu, “İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Beklentimiz o ki karşımızda iyi bir takım olacak. Bizim hiçbir şekilde puan kaybına tahammülümüz yok. Şu anda yarış Galatasaray’la bizim aramızda yakın bir şekilde sürüyor. Bir puanlık fark var. Toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Amacımız tabii ki galibiyet elde etmek olacak.” ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Fred, şöyle devam etti:

"Avrupa Ligi'nde iyi bir şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Son maçlarda 7 puan topladık. Tabii ki bu maçı da kazanmak istiyoruz. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz. Hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de hedeflerimiz var ve bu hedeflere emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Bana göre bu iki organizasyonu da kazanabiliriz. İyi bir kadromuz var, iyi bir takımız. Çok kaliteli oyuncularımız var ve dolayısıyla şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum."

''OYNAMAYA HAZIRIM''

Fred, fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ve görev verilmesi durumunda forma giymek istediğini dile getirdi.

Eski teknik direktör Jose Mourinho döneminde birçok pozisyonda görev aldığını hatırlatan Fred, "Son dönemde maalesef kulübedeydim ama ben hocamın kararına her zaman saygı duyuyorum. İyi şekilde antrenman yaptım. Ben kulübede olmayı seven bir oyuncu değilim ama yine söylüyorum bu hocanın kararı ve ben bu karara saygılıyım. Ben her zaman hazırım, her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Son maçta da iyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Tabii ki daha fazla süre almak, daha fazla oynamak istiyorum. Bu da hocaya bağlı. Ben hazırım ve kendimi çok iyi hissediyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda orta sahada her pozisyonda oynayabileceğini ifade eden Fred, şunları aktardı:

"Benim Fenerbahçe'de bulunma amacım hocama, takımıma ve Fenerbahçe'me katkı sağlamak, yardımcı olmak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapma konusunda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bu sezonla ilgili konuşacak olursak, iyi bir takım olduğumuzu, iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyon olabiliriz. Şampiyonluğu başarırsak tabii ki tarih yazmış olacağız."

''HOCAMIZA İNANIYORUZ, GÜVENİYORUZ''

Fred Rodrigues, teknik direktör Domenico Tedesco'nun takıma katıldıktan sonra çok iyi bir iş çıkardığını dile getirdi.

Tedesco'yu, antrenman ve taktiksel değerlendirme konusunda çok beğendiğini aktaran tecrübeli oyuncu, "Hocamıza karşı iyi hisler taşıdığımı söylemek istiyorum. Hocamız harika bir insan, çok büyük bir teknik adam. Daha önce Belçika Milli Takımı'ndaydı ve orada da bence iyi işler çıkardı. Buraya da Fenerbahçe'nin amaçlarına yardımcı olmak için geldi. Hocanın iyi iş çıkardığını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Tedesco ile sürekli beraber olduklarını anlatan yıldız oyuncu, şunları kaydetti:

"Takım olarak kendisine büyük saygı besliyoruz. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Hocamızın antrenmanları, taktiksel değerlendirmeleri bana göre çok iyi. Aslında anahtar cümle şu; biz ona inanıyoruz, güveniyoruz, kendimize de güveniyoruz. Şu anda iyi bir yoldayız ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Mütevazı şekilde, ayaklarımız yere basarak devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli, büyük ve kritik maçlar olacak. Bu maçları da kazanmak mecburiyetindeyiz. Hoca gerçekten çok iyi bir teknik adam ve birlikte yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde oynayacağımız maçları da kazanmak zorundayız."

''BİRLİKTELİK SAĞLANMASINDA HOCAMIZIN ROLÜ BÜYÜK''

Brezilyalı yıldız oyuncu, takımın son dönemde yakaladığı birliktelikte teknik direktör Domenico Tedesco'nun önemli etkisinin bulunduğunu ifade etti.

Başarı için birlikte hareket etmek zorunda olduklarının altını çizen Fred, şöyle konuştu:

"İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Burada en önemlisi birlikte hareket etmemiz. Birliktelik sağlanmasında hocamızın varlığı yadsınamaz. Ama sadece hocamız değil, herkes buna katkı sağlıyor. Taraftarlarımız, tesiste çalışanlar. Biz birlikteyiz ve tek yüreğiz, bunu sürdürmemiz gerekiyor. Şu anda çok iyi bir durumda olduğumuzu söylemek istiyorum."

''GALATASARAY DERBİSİ ÇOK ANLAMLI''

Fred, ligin 14. haftasında oynayacakları Galatasaray derbisinin çok anlamlı olduğunu belirtti.

Derbilerin çok özel olduğunu vurgulayan Fred, şunları kaydetti:

"Galatasaray derbisi çok anlamlı. Derbiler Türkiye'de çok anlam ifade ediyor. Hatta tüm dünyada çok önemlidir. Burada derbiler çok özel, bunun bilincindeyiz. Ama öncesinde Çaykur Rizespor maçına odaklanmamız gerekiyor. Derbiyi kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Sahamızdaki son maçlarda, Galatasaray'a karşı maalesef iyi sonuçlar elde edemedik. Şu anda çok daha iyi durumda olduğumuzu, o maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. Buna odaklanacağız. Sahamızdaki maçta gücümüzü maksimum şekilde göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımızla birlikte yüzde 100 gücümüzü ortaya koyup kazanmak istiyoruz. Ligde hedeflerimize devam etmek ve hedefimize ulaşmak adına tabii ki bu maçları kazanmak önemli."

''EDERSON BANA KULÜBÜ SORDU''

Fred, Brezilya Milli Takımı'ndan arkadaşı kaleci Ederson ile transfer sürecinde görüştüklerini söyledi.

Ederson'un çok önemli bir futbolcu olduğunu dile getiren Fred, "Ederson harika bir insan ve harika bir futbolcu. Milli takımda birlikte, İngiltere'de de Manchester derbisinde karşı karşıya oynamıştık. Buraya gelmeden önce benimle konuştu. Bana İstanbul'u ve kulübü sordu, ben de gayet olumlu ve güzel şeyler söyledim. Neticede Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih etti. Onun burayı tercih etmesi önemliydi. Takıma etkisi ve katkısı önemli. Onun burada olmasından dolayı mutluyuz. Kendisi harika bir insan ve harika bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde daha önce İngiltere'de beraber çalıştığı ve bu sezon başında Türkiye'de görevlerinden ayrılan Fenerbahçeli Jose Mourinho ve Beşiktaş'tan Ole Gunnar Solskjaer'e ilişkin soruya ise Fred, şu yanıtı verdi:

"Her ikisiyle de çalıştım, her ikisi de harika teknik direktörler. Mourinho'yla hem Manchester United'da hem de burada çalıştım. Her iki teknik adam için de olumlu şeyler düşünüyorum. Solskjaer de önemli bir teknik direktör. Onları seviyorum. Her iki teknik adam da bana çok yardımcı oldu. Ama Türkiye'de neden başarısız olduklarına yönelik teknik bir yorum yapamayacağım. Hem çok güzel insanlar hem de çok iyi teknik direktörler."

Fred, 'Kariyerinin başına geri dönsen genç Fred'e tavsiyen ne olurdu?' sorusuna ise "Fenerbahçe'ye daha erken gelmek olabilirdi." yanıtı verdi.

Futbolu her zaman tutkuyla oynadığını ve Fenerbahçe'de forma giymekten çok mutlu olduğunu aktaran Brezilyalı orta saha, başkan Sadettin Saran'a ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: