Galatasaray'da hiç beğenmedi: Şaşkın ördek gibiydi

Yayınlanma:
Serhat Ulueren, Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın performansını eleştirdi.

Telegol moderatörü Serhat Ulueren, Eyüpspor – Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Uğurcan Çakır’ın performansına dair eleştirilerde bulunan Serhat Ulueren, bonservis bedeline tepki gösterdi.

“UĞURCAN ŞAŞKIN ÖRDEK GİBİYDİ”

Serhat Ulueren açıklamasında "Uğurcan Çakır, topu oyuna sokamıyor. Böyle olunca Galatasaray atak başlatamıyor. Ben Günay'ın yerinde olsam çok üzülürdüm. Muslera'nın yokluğunu bile aratmadı ama sen direkt adamı kesiyorsun. Bu doğru değil. Popülist bir transfer olduğu için Okan hoca da oynatmak zorunda kaldı. Uğurcan, şaşkın ördek gibiydi. Hiç iyi izlenim vermedi. Bence Galatasaray 40 milyon Euro'yu çöpe atmıştır. Galatasaray, o parayla altyapıyı yeniden inşa edip gelecek 10 yılını kurtarabilirdi. Yönetim akılsız bir iş yapmıştır" ifadelerini kullandı.

ugurcan-cakir.jpg
Uğurcan Çakır

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

