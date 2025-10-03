Galatasaray'da flaş Okan Buruk ve Arda Turan iddiası

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yenmesi konuşulmaya devam ederken, spor yazarı Osman Şenher, teknik direktör Okan Buruk'u ve futbolcuları övdü. Şenher, Arda Turan'la ilgili de bir iddiada bulundu.

Şenher'in Milliyet'teki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Saygı duymak lazım Galatasaray’ın teknik direktörüne, futbolcusuna ve taraftarına. Şimdi ölçü bu. Bu futbolu oynamaya devam ederse Manchester City, Atletico Madrid ve Ajax gibi güçlü rakiplerini rahatlıkla yenebilir. Şu an bütün Avrupa gazeteleri Galatasaray’ın oynadığı futboldan ve taraftardan bahsediyor. Bu gurur verici bir şey.

- Tabii ülkemizde kaosu sevenler, futbolumuzu kirletmeye uğraşanlar mutlaka çok üzülmüşlerdir. Onlara bu büyük maçtan ekmek çıkmadı. Halbuki Galatasaray yenilmiş olsaydı, ‘Okan Buruk gitsin’, ‘Osimhen, Singo ve Uğurcan’a neden bu kadar para verdiniz?’ diye avaz avaz bağıracaklardı. Geçmiş olsun, avuçlarını yaladılar! En azından uzun bir müddet sesleri kesilecek. Cim-Bom da rahat edecek.

- Bakın bir şey söyleyeceğim; Okan Buruk ligi 13. bitirmiş bir takıma geldi ve üç sene üst üste bu takımı şampiyon yaptı. Evet Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olamadı ama elinde bu sezonki kadro yoktu. Bir de unutmamak lazım; Galatasaray’ın ve tüm Türk takımlarının handikapı ligin ilk 7-8 haftası form tutamıyorlar. Her neyse artık o kötü futbol oynayan takımın gerilerde kaldığını düşünüyorum. Ligin ilk 7 haftasında 7 galibiyet. Devler Ligi’nde Frankfurt tersliğinden sonra Liverpool gibi bir devi yenerek çıtayı yukarı koydu.

"HOCA OLARAK ARDA TURAN GELİR"

- Okan Buruk’u eleştirenlere bir sözüm var; sakın bunu unutmasınlar. Galatasaray 3 kulvarda da hangi neticeyi alırsa alsın Buruk, sarı-kırmızılıların başında olacak. Önümüzdeki senelerde Devler Ligi’nde başarılı olduktan sonra Avrupa’ya gider veya Milli Takım’ın başına geçer, o zaman da hoca olarak Arda Turan gelir. Abuk subuk fikirleri ortaya atanlar bunu böyle bilsin.

- Sonuçta Süper Lig’in şu an en büyük favorisi Galatasaray. Devler Ligi’nde son maçından sonra ilk 8’e ya da ilk 16’ya kalacak gücü olduğunu herkese gösterdi. Bundan sonra Cim-Bom’un yolu açık, kara bulutlar dağıldı.