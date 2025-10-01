Okan Buruk'tan derbi öncesi Sergen Yalçın'a gönderme

Liverpool zaferinin ardından Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk’un ifadeleri, Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken mesajlar içerdi.

Okan Buruk, Beşiktaş’ın yükselen formuna dikkat çekerek, “Beşiktaş’tan Sergen Hoca’ya teşekkür etmek istiyorum. Takımın gelişimini net bir şekilde görüyoruz. Bu moral bizi o maça çok iyi hazırlayacak” ifadelerini kullandı.

Galibiyetin ardından oyuncuların en çok izin haberine sevindiğini belirten Buruk, “Yarın toparlanacaklar ve bir sonraki maça en güçlü şekilde hazırlanacağız. Beşiktaş’ın da yükselişte olduğunu söylemek gerekiyor. Biz de 8’de 8 motivasyonuyla sahaya çıkacağız” dedi.

BASKETBOL GÖNDERMESİ

Buruk, futbolun kamuoyundaki etkisine değinerek, “Geçen gün basketbol ile ilgili bir basın toplantısı oldu, orada soru gelmedi çünkü basketbol futbol kadar bilinmiyor. Herkesin bir teknik adam olduğunu görüyoruz, bu da çok normal. Sahadaki teknik adam, evdeki teknik adam. Futbolun güzelliği de bu zaten” diyerek dolaylı bir göndermede bulundu.

Okan Buruk eleştirilere isyan etti

BEL ATI İSYANI

Kendisine ve ekibine yönelik eleştirilere de yanıt veren Buruk, “Türkiye’de çok az kaybettik ama Avrupa’da bazı mağlubiyetler yaşadık. Övgü olduğu gibi eleştiri de olacak. Ancak eleştiriler bel altı olunca can sıkıcı oluyor. Ekibimize saldırıyorlar, sanki biz yeni gelmişiz gibi davranılıyor. Kaç kişi gelip idmanları izledi, atletik ekibimizle iletişime geçti?” diyerek eleştirilerin yüzeysel olduğunu vurguladı.

Buruk, son maçtaki koşu mesafeleriyle ilgili yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Eleştiri olacak ama gerçekten bir şeyleri araştırıp üzerine gitmek daha doğru olur” dedi.