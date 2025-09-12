Galatasaray'da endişelendiren Osimhen açıklaması: Şampiyonlar Ligi öncesi yeni gelişme

Nijerya – Ruanda maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kampından ayrılarak İstanbul’a gelen Victor Osimhen’in son durumuna dair Galatasaray’dan bir açıklama daha geldi.

Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Nijeryalı golcüye dair yaptığı açıklamada Eintracht Frankfurt maçına yetiştirilmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Nihat Kırmızı'dan Osimhen açıklaması

"İNANIN DURUM NET DEĞİL"

Nihat Kırmızı açıklamasında "Osimhen ile sahayı çıkmayı çok isteriz tabii ki Frankfurt maçında... Ama inanın durum net değil. Osimhen oynamasa da yerine oynayacak çok oyuncumuz var. Şampiyonlar Ligi ilk maçı bizim için deplasman olmayacak. Almanya'da evimizde gibi oynayacağız. Kazanacağımıza inanıyorum” sözlerini sarf etti.

Mauro Icardi Galatasaray kararını verdi

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Eintracht Frankfurt - Galatasaray mücadelesi 18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park'ta oynanacak.

Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.