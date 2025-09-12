Mauro Icardi Galatasaray kararını verdi

Yayınlanma:
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi, takımda kalmaya karar verdi.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardı, yeşil sahalara geri döndü.

Fiziksel durumu nedeniyle son maçlarda oyuna sonradan dahil olan Mauro Icardi’nin dönüşü taraftarları sevindirdi.

SÖZLEŞME KARARINI VERDİ

Bu sevgi ye kayıtsız kalamayan Arjantinli futbolcu, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi için kararını verdi.

TAKIMDA KALACAK

Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray’da mutlu olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda kalmaya karar verdi.

1731011431304-icardi-galatasaray-elfsborg.webp
Mauro Icardi

DÜZENİNİ BOZMAK İSTEMİYOR

Haberde, Arjantinli yıldızın, sevgilisi China Suarez ile birlikte düzenini bozmak istemediği de kaydedildi.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 3 yılda 90 maça çıkan Mauro Icardi, 63 gol ve 22 asist kaydetti. Yıldız golcü bu süreçte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak:Sabah

