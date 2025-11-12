Galatasaray'da Barış Alper ve Icardi tartışması: Dursun Özbek dayanamadı

Galatasaray'da Barış Alper ve Icardi tartışması: Dursun Özbek dayanamadı
Yayınlanma:
Galatasaray Kulübü'nün Divan Kurulu toplantısında bir üyenin Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi hakkındaki sözleri ortamı gerdi. Başkan Dursun Özbek müdahale etti.

Galatasaray Kulübü'nün kasım ayı Divan Kurulu toplantısına Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi gerilimi damga vurdu.

Divan Kurulu üyelerinden Turcan Bolayır yaptığı konuşmada 2 futbolcuyu eleştirirken şunları söyledi:

"İlkay Gündoğan diye bir delikanlı aldık. Üç maç oynadı, üçüncü maçta sakat... Böyle kaymak gibi sahalarda top oynuyorsunuz, hayret edilecek bir şey. Yok, en önemli maçta yok. Bunu söylemekte mi suç? Kendisini de görürsem ağabey olarak söylerim. Galatasaray Lisesi'nde oynadık biz. Metin Oktay ile de top oynadım ben, Allah rahmet eylesin.

Ocak transferinde 3 yabancı futbolcu transfer hakkımız var. Bu 3 transferi yapmak mecburiyetindeyiz çünkü elimizde bulunan 2 futbolcudan hayır yok. Koşamıyor, fazla kilolarını atamıyor ama şirin görünmek mecburiyetinde kalıyor. Futbolcu askerdir, koşacaksın fırtına gibi olacaksın. Bunları yapmazsan sen Galatasaray'da top oynamazsın. 9 puan farka aldanmayalım demiştim. Bugün aynı şeyle karşılaştık. Karamsar değilim. Bir karınca gibi çalışkan Yunus yoktu. Onun yerine oynayan, maalesef isim vermeyeyim, bunun takıma girmesiyle Osimhen'in mekanizması bozuldu. Maça 1-0 mağlup başladık zaten. Her şeyi Osimhen'den beklememek lazım.

Barış Alper Yılmaz sempatik, güzel ve hızlı koşuyor. Koşarken sırtıyla, omuzuyla rakibini bazen yıkıyor, bazen düşüyor. Buna da talip çıkarsa ocak ayında iyi para verirlerse 'Güle güle' diyelim."

DURSUN ÖZBEK MÜDAHALE ETTİ

Bu sözler üzerine başkan Dursun Özbek araya girdi ve "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar." dedi

2024/11/07/hbgs.jpgTurcan Bolayır ise "Dinleyebilirler! Küfür mü ediyorum? Bula bula beni mi buldunuz başkanım! Ben burada janti konuşuyorum, kimseyi kırmıyorum. 'İsim verme, isim verme' yani isimsiz mi bu adam dünyaya geldi? Nüfus kağıdında ismi belli değil mi?" karşılığını verdi.

Özbek de "Turcan hocam senden özellikle rica ediyorum; futbol takımının oyuncularının isimlerini söyleyerek 'yok şöyle yok böyle' deme. Yarın o oyuncularla oynayacağız. Onları rencide edecek ifadelerde bulunmak son derece yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

