Dursun Özbek'ten flaş bahis açıklaması: Maçlarımıza etki edebilir

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nun kasım ayı toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Futbolda bahis soruşturmasına da değinen Özbek uyarılarda bulundu.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı şunları söyledi:

- Bahis soruşturmasıyla ilgili iki futbolcumuz PFDK'ya sevk edildi. Kulübümüz süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Türk futbolunun tertemiz olması için tüm faaliyetleri destekliyoruz. Sapla samanın ayrılması lazım. Bahis oynayan futbolcular cezalandırılsın ama bir hafta bahis oynayan futbolcu ile aynı kefeye koyulmamalı. Bu genç insanların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden bu konu sonuca ulaşmalıdır. Bahis oynayan futbolcular ceza almalı ama içlerinde derecelendirme yapılmalı. Bu yapılmadan yapılan açıklamalar, sadece o genç insanların geleceğine değil, Türk futboluna zarar vermektedir. Üç takımımız Avrupa'da oynuyor. Buradan çıkan ön yargılar maçlarımıza etki edebilir. Karar verici merciler bu konuda çok hassas olmalı. Kurunun yanında yaş da yanmasın.

- Aslantepe Vadisi'nin 49 yıllığına Galatasaray'a tahsil edilmesi için bize ön süre tanıdılar. Projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunup, onaylarını ve inşaat ruhsatını almamız gerekiyordu. Projemizi Bakanlığ'a sunduk ve oradan onay geldi. Mimari projenin yanında, elektrik ve mekanik projeleri de ilgili merciler için hazırlıyoruz. Çok kısa sürede inşaat ruhsatını alacağımızı düşünüyorum. İnşaata başlamak için süremiz var, çok kısara sürede kazmayı vuracağım. Bunun için de sizlerden destek istiyorum.

"RUHSAT ÇALIŞMALARIMIZ BİTTİ"

- Altyapıyı Kemerburgaz'a taşımak için çalışmalara başladık. Ruhsat çalışmalarımız bitti. İnşaat başladı. Burası da Galatasaray için çok büyük tesis. Futbolun önümüzdeki yüz yıllara taşınması ve gençlerin yetiştirilmesi için mükemmel bir tesis oluyor.

- Galatasaray Adası'nda büyük bir yenileme yaptık. Sırada yüzme havuzunun etrafında kazıkların çürümesi sonucu tehlike arz eden küçük bir kısım var. Sezon bittiği için yenilme yapmak için harekete geçtik ve bütçeyi hazırladık. Adanın bundan sonra uzun süre sadece rutin bakımları olacak ve sizlere hizmet edecek.

- Mecidiyeköy Projesi için faaliyetlerimiz devam ediyor. Nisan 2026 sonu itibarıyla inşai faaliyetlerin tamamlanmasını ve gayrimenkul satın almış kardeşlerimize teslimat yapılmasını planlıyoruz.

- Kalamış Tesisleri'nin yenilenmeye ihtiyacı var. Bunu yapmak için tesisleri kapattık. Proje çalışmamız devam ediyor. Oradaki yenilemeyi ve işletme şeklini gözden geçirip, sizin hizmetinize vereceğiz.