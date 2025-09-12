Galatasaray'da ayrılık günü geldi

Galatasaray'da ayrılık günü geldi
Transferin son gününde Galatasaray'da üç genç yıldızın geleceği netleşecek ve bazı ayrılıklar yaşanacak.

Transfer döneminin son gününde Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı - Kırmızılı ekipte Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu ve Metehan Baltacı'nın geleceği bugün itibarıyla şekilleniyor.

Galatasaray, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Eyüp Aydın Samsunspor yolcusu

Genç yetenekle yapılan yeni sözleşmenin ardından oyuncunun gelişimi için kiralık olarak Samsunspor’a gönderilmesi planlanıyor. İki kulüp arasında kiralık transfer için prensip anlaşmasına varıldı. Eğer son anda bir pürüz çıkmazsa, Eyüp Aydın transferinin bugün resmen duyurulması bekleniyor.

AHMED KUTUCU YOLCU

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki hücum oyuncusunun transferiyle ilgili görüşmeler sürerken, oyuncunun geleceği de bugün netlik kazanacak.

Ahmed Kutucu Göztepe'ye gidecek

Galatasaray cephesi, teklifin oyuncunun kariyer planlamasına uygun olması halinde transfere onay vermeye sıcak bakıyor.

Ali Koç müjdeyi verdiAli Koç müjdeyi verdi

METEHANIN ADRESİ KOCAELİ

Galatasaray altyapısından yetişen ve savunma hattında görev yapan Metehan Baltacı için TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor devrede. Teknik direktör Selçuk İnan’ın özel olarak istediği genç stoperin transferi için bugün son karar verilecek.

Metehan Kocaelispor yolunda

Metehan’ın da düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda oynama isteği, bu transferin önünün açıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

