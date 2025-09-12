Ali Koç müjdeyi verdi

Ali Koç müjdeyi verdi
Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kongre öncesi kulüp üyeleriyle bir araya gelen başkan Ali Koç, müjdeli haberler verdi.

Koç, şunları söyledi:

“Bizim bu camiaya en büyük borcumuz şampiyonluk borcu. Bu borcu ödeyeceğiz. Camiamız o yüzden bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız? Güzel ülkemizde bir ve bütün olmuş Fenerbahçe’den güçlü kimse yoktur. Bizi durdurabilecek kimse yoktur.

Transfer bitmedi. Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Tottenham’dan Bissouma’nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, ‘box to box’ oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe’de son dakikaya kadar transfer bitmez.

"PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR"

Tarihimizin en kuvvetli kadrosunu kurduğumuz bu sezonda takımımıza ihtiyacı olan desteği vermeliyiz. Kayıtsız şartsız ne olursa olsun sevdamızın peşindeyiz. Pazara kadar değil mezara kadar.

Kadro kalitemizi 125 milyon eurolardan 315 milyon eurolara çıkardık. Kameni’lerden Ederson’lara geldik. Kalitemizi artırdık.

Mali bağımsızlığımıza ramak kaldı. Eli kulağında. Bunları gerçekleştirecek projeler onaylandı. Dolayısıyla ben de muhalefetin yerinde olsam ekonomisi düzelmiş bu Fenerbahçe’ye aday olmak isterdim."

Ali Koç'tan Uğurcan Çakır için olay açıklamaAli Koç'tan Uğurcan Çakır için olay açıklama

"Satın alınmış medya unsurları!" Ali Koç ve Tedesco"Satın alınmış medya unsurları!" Ali Koç ve Tedesco

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Spor
Fenerbahçe'de Tedesco kararını iletti: Ali Koç duyduklarına çok sevindi
Fenerbahçe'de Tedesco kararını iletti: Ali Koç duyduklarına çok sevindi
Galatasaray'da ayrılık günü geldi
Galatasaray'da ayrılık günü geldi
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret