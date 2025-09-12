Ali Koç müjdeyi verdi

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kongre öncesi kulüp üyeleriyle bir araya gelen başkan Ali Koç, müjdeli haberler verdi.

Koç, şunları söyledi:

“Bizim bu camiaya en büyük borcumuz şampiyonluk borcu. Bu borcu ödeyeceğiz. Camiamız o yüzden bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız? Güzel ülkemizde bir ve bütün olmuş Fenerbahçe’den güçlü kimse yoktur. Bizi durdurabilecek kimse yoktur.

Transfer bitmedi. Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Tottenham’dan Bissouma’nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, ‘box to box’ oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe’de son dakikaya kadar transfer bitmez.

"PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR"

Tarihimizin en kuvvetli kadrosunu kurduğumuz bu sezonda takımımıza ihtiyacı olan desteği vermeliyiz. Kayıtsız şartsız ne olursa olsun sevdamızın peşindeyiz. Pazara kadar değil mezara kadar.

Kadro kalitemizi 125 milyon eurolardan 315 milyon eurolara çıkardık. Kameni’lerden Ederson’lara geldik. Kalitemizi artırdık.

Mali bağımsızlığımıza ramak kaldı. Eli kulağında. Bunları gerçekleştirecek projeler onaylandı. Dolayısıyla ben de muhalefetin yerinde olsam ekonomisi düzelmiş bu Fenerbahçe’ye aday olmak isterdim."

