Ali Koç'tan Uğurcan Çakır için olay açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim çalışmalarına devam ediyor. Katıldığı bir organizasyonda açıklamalarda bulunan Ali Koç, sürpriz değerlendirmelerde bulundu.

“OYNADIĞIMIZ FUTBOLDA IŞIĞI GÖREMEDİK”

Mourinho’nun gidişi için konuşan Ali Koç, "Jose Mourinho'nun buraya nasıl geldiğini hatırlıyorsunuz. Jose'yi buraya getirmek büyük işti. Jose'ye, 'Bu şekilde şampiyon olamayız' dedik. Kadroyu da beğenmiyorduk, değiştirdi. Konuştuk ve anlaştığımızı da varsayıyorum. Benfica'ya herkes elenebilir ama oynadığımız futbolda ışığı göremedik" dedi.

“ÇOK ÇABUK SONUÇ ALAN BİR HOCA”

Domenico Tedesco tercihini de değerlendiren Ali Koç, "Tedesco daha ikinci görüşmede Trabzonspor’un 3 maçını analiz etmiş. Bizim oynadıklarımızı da analiz etmiş. Avrupa’da yarı final tecrübesi yaşamış, ilk senelerinde çok çabuk sonuç alan bir hoca. Bizim için bu sene sonuç almak çok önemli” sözlerini sarf etti.

“EN MALİYETLİSİ UĞURCAN”

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a gitmesi için de konuşan Ali Koç, "Bu transfer sezonunda en önemli kaleci transferleri Donnarumma ve Ederson. En maliyetlisi kim? Uğurcan. Bu transferi biz yapsaydık bize demediklerini bırakmazlardı" ifadelerini kullandı.

TRANSFERİNE ENGEL OLUNMUŞTU

Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır ile ilgilenmiş ancak Trabzonspor camiasından yükselen tepkiler nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.