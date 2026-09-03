Galatasaray'da ayrılığın sebebi belli oldu

Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Victor Nelsson'un Danimarka'ya dönüş kararının ardındaki gerçek neden netlik kazandı. Danimarkalı savunmacının, kulüp değişikliğine ilişkin bu kararı sportif değil ailevi gerekçelerle aldığı ortaya çıktı.

AİLESİNİN YANINDA OLMAK İSTEDİ

FC Nordsjaelland'a geri dönen Nelsson'un bu tercihinde, küçük kızının sağlık sürecinin belirleyici olduğu belirtildi. Danimarkalı stoperin, kızının yanında olabilmek amacıyla ailesiyle birlikte Danimarka'da yaşamayı tercih ettiği aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA 2 EYLÜL'DE YAPILDI

Galatasaray, 2 Eylül tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı bir anlaşmayla sona erdirildiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada fesih kapsamında herhangi bir tazminat bedelinin söz konusu olmadığı belirtilmişti.

OTİZM TEŞHİSİ SÜRECİ ETKİLİ OLDU

Basına yansıyan bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcunun küçük kızına otizm teşhisi konulduğu ve bu sürecin ailenin Danimarka'da bir arada olma kararını doğrudan etkilediği belirtildi. Nelsson'un kariyer planlamasında ailesine yakın olmayı öncelikli hale getirmesinin ardından Galatasaray yönetiminin de bu talebe olumlu yaklaşarak sözleşmenin karşılıklı feshine onay verdiği ifade edildi.

FUTBOLA BAŞLADIĞI TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'dan ayrılışının ardından futbol kariyerine başladığı FC Nordsjaelland'a dönen Nelsson, Danimarka ekibiyle 2030 yazına kadar geçerli olacak dört yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı. Dönüşünün ardından açıklamalarda bulunan Nelsson, eski kulübüne geri dönmenin kendisi için duygusal bir an olduğunu belirtti. Danimarkalı savunmacı, Nordsjaelland ile yıllardır iletişim halinde olduğunu ve bir gün yeniden bu kulübe dönme isteği taşıdığını dile getirdi.

GALATASARAY'DA BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRDİ

2021 yılında Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formayla toplam 144 resmi karşılaşmada forma giyerek 4 gol kaydetti. Danimarkalı stoper, kulüpteki bu döneminde üç kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

DAHA ÖNCE İKİ FARKLI KULÜBE KİRALANMIŞTI

Nelsson'un Galatasaray kariyerinde son dönemde farklı kulüplere kiralık olarak gönderildiği de hatırlatıldı. Danimarkalı savunmacı, 2025 yılında önce Roma'ya, ardından Hellas Verona'ya kiralık olarak gönderilmişti. Bu süreçlerin ardından kulüple yollarını tamamen ayırma kararı alan Nelsson, futbol kariyerine şimdi Danimarka'da devam edecek.