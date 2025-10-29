Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber
Galatasaray'a Süper Lig'de oynayacağı zorlu maç öncesi müjdeli haber geldi.
Sarı kırmızılı takım, 1 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Teknik direktör Okan Buruk, önemli mücadelede cezalı olduğu için Davinson Sanchez'e forma veremeyecek.
Savunmayı nasıl oluşturacağı konusunu düşünen Buruk'a Singo'dan müjdeli haber geldi.
SİNGO OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun beklenenden hızlı iyileşme gösterdiği belirtildi.
TRT Spor'daki habere göre teknik direktör Singo'nun Okan Buruk'la görüştüğü ve kendisini iyi hissettiğini belirterek oynamak istediğini söylediği öğrenildi.
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı
Teknik direktör Okan Buruk'un ise sağlık ekibinden gelecek rapora göre genç savunmacıya forma şansı verebileceği ifade edildi.
Sarı kırmızılı takım Süper Lig'de 10. haftada 28 puanla lider durumda bulunuyor. Cumartesi günü karşılaşacağı Trabzonspor ise 23 puanla Galatasaray'ın en yakın takipçisi durumunda.