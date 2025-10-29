Abdülkerim Durmaz Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı
Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
“GALATASARAY KAZANIR”
Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, maç sonucuna dair tahminde bulundu. Durmaz açıklamasında Galatasaray’ın galip geleceğini dile getirdi.
DERBİNİN HAKEMİ KİM OLACAK?
Öte yandan Ahmet Çakar da derbiye atanacak hakem hakkında açıklamalarda bulundu. Bahis skandalının ardından atanacak hakemler merakla beklenirken Çakar, derbiyi Ali Şansalan’ın yönetmesini beklediğini ifade etti.
İLK İKİ TAKIM KARŞILAŞACAK
Süper Lig’de geride kalan 10 haftada 28 puan toplamayı başaran Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 5 puan gerisindeki Trabzonspor ise hemen 2. sırada yer alıyor.