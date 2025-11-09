Galatasaray'a şampiyonluk yolunda ağır yara: Kocaelispor bu sezon bir ilki yaşattı

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda ağır yara: Kocaelispor bu sezon bir ilki yaşattı
Yayınlanma:
Kocaelispor'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar rakibine 1-0’lık skorla mağlup oldu.

GALİBİYET GOLÜ AGYEI’DEN GELDİ

Kocaelispor’a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 45. dakikasında Agyei kaydetti.

OSIMHEN’İN GOLÜ İPTAL

Galatasaray’da Victor Osimhen’in 84. dakikada kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

bndssdds-001.jpg

LUCAS TORREIRA SAKATLANDI

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira yaşadığı sakatlık nedeniyle 64. dakikada oyundan çıktı. Yerine, Gabriel Sara dahil oldu.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasını istediMauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasını istedi

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Galatasaray bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşadı. 29 puanda kalan sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürürken 14 puana ulaşan Kocaelispor ise 11. sıraya yükseldi.

2024/11/07/hbgs.jpg

FİKSTÜR

Milli aranın ardından Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kocaelispor ise Göztepe’ye konuk olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

