Galatasaray'a şampiyonluk yolunda ağır yara: Kocaelispor bu sezon bir ilki yaşattı
Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar rakibine 1-0’lık skorla mağlup oldu.
GALİBİYET GOLÜ AGYEI’DEN GELDİ
Kocaelispor’a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 45. dakikasında Agyei kaydetti.
OSIMHEN’İN GOLÜ İPTAL
Galatasaray’da Victor Osimhen’in 84. dakikada kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
LUCAS TORREIRA SAKATLANDI
Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira yaşadığı sakatlık nedeniyle 64. dakikada oyundan çıktı. Yerine, Gabriel Sara dahil oldu.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Galatasaray bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşadı. 29 puanda kalan sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürürken 14 puana ulaşan Kocaelispor ise 11. sıraya yükseldi.
FİKSTÜR
Milli aranın ardından Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kocaelispor ise Göztepe’ye konuk olacak.