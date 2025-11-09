Galatasaray'a şampiyonluk yolunda ağır yara: Kocaelispor bu sezon bir ilki yaşattı

Kocaelispor'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu.