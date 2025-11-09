Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasını istedi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile sözleşme yenilemek istediğini ve sezon sonuna doğru gerekli görüşmeleri yapacağını belirten ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Ahmet Çakar'dan Kocaelispor Galatasaray maçı için şaşırtan tahmin

ICARDI İLE BİRLİKTE İSTANBUL’DAN AYRILMAK İSTİYOR

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre’nin haberine göre; Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez, yıldız golcüyle birlikte İstanbul’dan ayrılmak istiyor.

İTALYA’YA TRANSFER OLMASINI İSTEDİ

China Suarez’in hem ailesine yakın olmak hem de profesyonel iş hayatı için İtalya'da yaşamak istediği Mauro Icardi’ye de İtalya’ya taşınmayı teklif ettiği aktarıldı.

GALATASARAY’I BEKLEYECEK

Mauro Icardi’nin ise bu teklife temkinli bir yanıt verdiği ve Serie A kulüpleri ile görüşmeden önce Galatasaray’ı beklemek niyetinde olduğu belirtildi.