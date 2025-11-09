Ahmet Çakar'dan Kocaelispor Galatasaray maçı için şaşırtan tahmin
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
Galatasaray Kocaelispor deplasmanında: Okan Buruk kararını verdi
GALATASARAY YENİLGİSİZ İLERLİYOR
Galatasaray, Fenerbahçe ile birlikte ligin yenilgisiz iki takımından birisi konumunda bulunuyor.
Okan Buruk'un öğrencileri, oynadığı 11 maçta 9 galibiyet alırken 2 de beraberlik yaşadı ve 29 puanla 1. sırada yer alıyor.
KOCAELİSPOR YÜKSELME PEŞİNDE
Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor, 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak topladığı 11 puanla 14. sırada bulunuyor.
Kocaeli ekibi, Galatasaray karşısında puan veya puanlar alıp orta sıralara yükselmeyi planlıyor.
AHMET ÇAKAR'DAN FLAŞ TAHMİN
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Kocaelispor - Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulundu.
Çakar ''Kocaelispor kaybetmez'' diyerek Kocaelispor'un maçtan puan ya da puanlar alacağını belirtti.