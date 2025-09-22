Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Resmi açıklama geldi

Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Resmi açıklama geldi
Yayınlanma:
Galatasaray'da sakatlığı devam eden Victor Osimhen, son antrenmanın bir kısmında takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

VICTOR OSIMHEN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına son veren sarı-kırmızılılara, Victor Osimhen’den güzel haber geldi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, antrenmanın bir kısmında takımla birlikte çalıştı.

Victor Osimhen’in antrenmandan görüntüsünü paylaşan Galatasaray, "Futbolcumuz Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü” dedi.

victor-osimhen-22.jpg
Victor Osimhen antrenmana çıktı

LIVERPOOL MAÇIYLA DÖNMEK İSTİYOR

Konyaspor ve Alanyaspor maçında oynatılması beklenmeyen Victor Osimhen’in Liverpool mücadelesiyle sahalara dönmesi bekleniyor. Oyuncunun da Okan Buruk ile görüşerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği aktarıldı.

3 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıkan Victor Osimhen, 2 gol kaydetmeyi başardı.

Galatasaray Konyaspor karşısında: İlk 11 belli olduGalatasaray Konyaspor karşısında: İlk 11 belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Spor
UEFA'nın Frankfurt Galatasaray maçındaki skandalı ortaya çıktı
UEFA'nın Frankfurt Galatasaray maçındaki skandalı ortaya çıktı
Yılmaz Vural neye uğradığını şaşırdı
Yılmaz Vural neye uğradığını şaşırdı