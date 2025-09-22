Galatasaray Konyaspor karşısında: İlk 11 belli oldu

Yayınlanma:
Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'i belirlerdiği öğrenildi.

Süper Lig'de sezona hızlı giren ve 5'te 5 yapan Galatasaray, 6. hafta maçında bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Galatasaray 5 maçta 15 puanla lider durumda bulunuyor. Konyaspor'un ise 4 maçta 2 galibiyeti 1'er de mağlubiyeti ve beraberliği var, puanı 7.

Kendi sahasındaki son yenilgisi 2023-24 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı kırmızılı takım, o günden bu yana çıktığı 20 maçta da mağlup olmadı. Galatasaray bu maçlada 17 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

GALATASARAY-KONYASPOR İLK 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'i 2 isim dışında belirlediği öğrenildi. Sarı kırmızılı takımın muhtemel kadrosu şöyle:

Uğurcan, Sallai (Singo), Sanches, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina (Sara), İlkay, Yunus, Barış, İcardi.

Konyaspor'un ise sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bazoer, Bjorlo, Melih, Ndao, Bardhi, Umut Nayir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

