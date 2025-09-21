Galatasaray: 35 Konyaspor: 5

Galatasaray: 35 Konyaspor: 5
Yayınlanma:
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçların 35'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, Konyaspor 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. 8 maç ise berabere bitti.

İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 35, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 92 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.

Beşiktaş'ta Kayserispor krizi: Sergen Yalçın kara kara düşünüyorBeşiktaş'ta Kayserispor krizi: Sergen Yalçın kara kara düşünüyor

İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 24 lig maçından 20'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 55, konuk takım ise 16 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Spor
Sadettin Saran oyunu kullandı
Sadettin Saran oyunu kullandı
Beşiktaş'ta Kayserispor krizi: Sergen Yalçın kara kara düşünüyor
Beşiktaş'ta Kayserispor krizi: Sergen Yalçın kara kara düşünüyor
Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor
Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor