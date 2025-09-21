Abdülkerim Durmaz Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yarın RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL

Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

GALATASARAY 5'TE 5 YAPTI

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 5 maçı da kazandı ve 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Oynadığı 5 maçta 15 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

KONYASPOR'UN PUAN DURUMU

Konyaspor, Süper Lig'de 4 maça çıktı ve bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

7 puan toplayan Konyaspor, maç eksiğiyle 9. sırada yer alıyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Galatasaray-Konyaspor maçına dair tahminde bulundu.

Durmaz, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında kazanacağını ifade etti.