Abdülkerim Durmaz Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Abdülkerim Durmaz'dan Galatasaray - Konyaspor maçına dair tahmin geldi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yarın RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta?Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL

Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

GALATASARAY 5'TE 5 YAPTI

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 5 maçı da kazandı ve 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Oynadığı 5 maçta 15 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

KONYASPOR'UN PUAN DURUMU

Konyaspor, Süper Lig'de 4 maça çıktı ve bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

7 puan toplayan Konyaspor, maç eksiğiyle 9. sırada yer alıyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Galatasaray-Konyaspor maçına dair tahminde bulundu.

Durmaz, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında kazanacağını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Spor
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta?
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Aziz Yıldırım tarafındakilerin kime oy vereceklerini açıkladı
Aziz Yıldırım tarafındakilerin kime oy vereceklerini açıkladı