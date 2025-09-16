Galatasaray'a müjde üstüne müjde: Şampiyonlar Ligi öncesi havalara uçurdular

Yayınlanma:
Eintrahct Frankfurt'ta Mario Götze, Galatasaray'a karşı oynatılmayacak. Sarı-kırmızılılarda ise Victor Osimhen ilk 11'de yer alabilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

GALATASARAY’A ALMANYA’DAN GÜZEL HABER

18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park’ta oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Kritik mücadele öncesi hazırlıklar devam ederken sarı-kırmızılılara, Almanya’dan güzel bir haber geldi.

MARIO GOTZE OYNATILMAYACAK

Bild’de yer alan habere göre Eintracht Frankfurt’ta takımla birlikte çalışmalara başlayan Mario Götze, maçta oynatılmayacak.

mario-gotze.webp
Mario Götze, Galatasaray karşısında oynatılmayacak

LİG MAÇINDA DÖNECEK

Oyuncunun Galatasaray karşısında riske edilmeyeceği ve lig maçında sahalara döneceği kaydedildi.

VICTOR OSIMHEN SAHALARA DÖNECEK

Öte yandan Galatasaray'da son durumu merak edilen Victor Osimhen'in ise Alman ekibine karşı ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
