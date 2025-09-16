Galatasaray'dan sürpriz transfer: Fransız futbolcuyu resmen açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı kırmızılı kulüp Fransız futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Galatasaray, kadın futbol takımındaki transferlerine bir yenisini daha ekledi.

Sarı kırmızılı kulüp, Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını internet sitesinden resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

FRANSA'NIN TECÜBELİ İSMİ

Galatasaray'ın yeni transferi Fransa'nın kadın futbolundaki en tecrübeli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Sarı kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

32 YAŞINDA ORTA SAHADA OYNUYOR

"Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımımız, Fransız orta saha oyuncusu Lalia Storti ile sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyeri boyunca Montpellier, FF Yzeure, Guingamp, Marsilya, Dijon, Saint-Etienne, Metz ve Nantes formalarını giydi.

Lalia Storti’ye Galatasaray’a hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."

