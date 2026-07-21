Galatasaray'a geldiği gibi Amedspor'a gidiyor: Tek şart belli oldu
Amedspor, Galatasaray'dan Can Armando Güner' i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, belirli bir süre oynama garantisi verilmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ligde kalacak bir kadro kurmayı hedefleyen Diyarbakır ekibi, Galatasaray'dan sürpriz bir isme talip oldu.
AMEDSPOR CAN ARMANDO GÜNER'E TALİP OLDU
HT Spor'da yer alan habere göre; Amedspor, sarı-kırmızılılardan Can Armando Güner'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
GALATASARAY AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Taraflar arasında ilk temas kurulurken Galatasaray yönetimi, belli bir süre oynama garantisi verilmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılılarda Avusturya kampının ardından oyuncuya dair nihai karar verilecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE KADROYA KATILDI
18 yaşındaki genç futbolcu ara transfer döneminde Borussia Mönchengladbach'tan transfer edildi. Oyuncu için 350 bin euro ödendi. Can Armando Güner, Galatasaray formasıyla henüz 2 maçta forma giyebildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi