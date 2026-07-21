Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'a geldiği gibi Amedspor'a gidiyor: Tek şart belli oldu

Galatasaray'a geldiği gibi Amedspor'a gidiyor: Tek şart belli oldu

Amedspor, Galatasaray'dan Can Armando Güner' i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, belirli bir süre oynama garantisi verilmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'a geldiği gibi Amedspor'a gidiyor: Tek şart belli oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ligde kalacak bir kadro kurmayı hedefleyen Diyarbakır ekibi, Galatasaray'dan sürpriz bir isme talip oldu.

AMEDSPOR CAN ARMANDO GÜNER'E TALİP OLDU

HT Spor'da yer alan habere göre; Amedspor, sarı-kırmızılılardan Can Armando Güner'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a geldiği gibi Amedspor'a gidiyor: Tek şart belli oldu - Resim : 1

GALATASARAY AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Taraflar arasında ilk temas kurulurken Galatasaray yönetimi, belli bir süre oynama garantisi verilmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılılarda Avusturya kampının ardından oyuncuya dair nihai karar verilecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE KADROYA KATILDI

18 yaşındaki genç futbolcu ara transfer döneminde Borussia Mönchengladbach'tan transfer edildi. Oyuncu için 350 bin euro ödendi. Can Armando Güner, Galatasaray formasıyla henüz 2 maçta forma giyebildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Amedspor Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro