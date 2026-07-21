Galatasaray'a geldiği gibi Amedspor'a gidiyor: Tek şart belli oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ligde kalacak bir kadro kurmayı hedefleyen Diyarbakır ekibi, Galatasaray'dan sürpriz bir isme talip oldu.

AMEDSPOR CAN ARMANDO GÜNER'E TALİP OLDU

HT Spor'da yer alan habere göre; Amedspor, sarı-kırmızılılardan Can Armando Güner'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Taraflar arasında ilk temas kurulurken Galatasaray yönetimi, belli bir süre oynama garantisi verilmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılılarda Avusturya kampının ardından oyuncuya dair nihai karar verilecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE KADROYA KATILDI

18 yaşındaki genç futbolcu ara transfer döneminde Borussia Mönchengladbach'tan transfer edildi. Oyuncu için 350 bin euro ödendi. Can Armando Güner, Galatasaray formasıyla henüz 2 maçta forma giyebildi.