Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Galatasaray-Gençlerbirliği'ni değerlendirdi. Engin, Asist Analiz Youtube kanalında sarı kırmızılılara uyarılarda da bulundu.

Engin'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

- Osimhen’siz Galatasaray hiç çekilmiyor. Osimhen olmayınca Galatasaray çok normal bir takım görüntüsünde. O, Liverpool ve Bodo maçları nerede? İlk devrede Galatasaray taraftarları karamsarlığa kapılmıştır.

- Galatasaray futbol takımındaki sakatlıklarda bir tuhaflık var. Lemina ve Singo en kuvvetli oyuncular ve sakatlandılar. Galatasaray'da yorgunluk da var. Galatasaray'ın bu sakatlık krizine bir çözüm bulması lazım. Galatasaray ocak ayında transfer yapmalı.

"OSIMHEN OLMAZSA OLMAZ"

- Galatasaray, Fenerbahçe derbisine nasıl çıkacak? Galatasaray’ın işi çok zor. Bu maç, Şampiyonlar Ligi maçından bile daha önemli. Galatasaray, Fenerbahçe maçını kazanmak ya da en azından kaybetmemek istiyor. Bugünkü 11’le Kadıköy’e giderse işi çok zor.

- Osimhen, Galatasaray için olmazsa olmaz. Bugün Osimhen, Rafa Silva’nın yaptığını yapsa Galatasaray şampiyonluğu kaybeder. Rafa Silva’nın yaptığı çok büyük bir saygısızlık. Osimhen’de böyle bir durum yok. Rafa Silva, Osimhen'i örnek almalı.

"TORREIRA DİKKAT ETSİN"

- Torreira'da bir düşüş var. Sanırım Torreira iyi yaşamıyor, böyle duyumlar alıyorum. Fizik olarak iyi görmüyorum. Torreira bu değil, bize çok şey seyretti. Torreira, yaşantısına dikkat etsin.

- Galatasaray'ın çok zor bir maç trafiği var. Hem milli takım, Avrupa, Türkiye... Yoruluyor takım ve 13-14 futbolcuyla oynuyor Galatasaray. Okan Buruk eldeki en iyi kadroyu değerlendirmeye çalışıyor. Okan Buruk'un 'Geniş kadro' dediği kadro, 11 kurmakta zorlanıyor.