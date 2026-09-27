Galatasaray'a ayrılık müjdesi: Zarar etmeden kurtulacaklar

Süper Lig'de milli araya Amedspor'un gerisinde 2. sırada giren Galatasaray'a ayrılık müjdesi geldi.

CARLOS CUESTA GİDİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların 2 milyon 250 bin euro karşılığında Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta bu sefer bonservisiyle birlikte gidecek.

Oyuncunun performansından memnun kalan Brezilya ekibi satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Vasco da Gama, Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

8 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİLER

Kolombiyalı stoper, 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Genk'ten transfer edildi. Sarı-kırmızılılar, oyuncu için Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

YÖNETİM ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Carlos Cuesta, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından istenmeyen adam ilan edilmiş yönetim transfer nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.