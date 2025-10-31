Galatasaray Trabzonspor'dan açık ara önde
Galatasaray ile Trabzonspor, yarınki maçla birlikte tarihlerinde 141. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılı takım 140 maçta rakibine karşı açık ara önde. 1974-75 sezonunda başlayan rekabette resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar berabere kaldı.
Galatasaray 192, Trabzonspor, 156 gol attı.
LİGDE 104 KEZ KARŞILAŞTILAR
İki takım ligde ise 104 kez karşı karşıya geldi.
104 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken 32 maçtan Trabzonspor galip ayrıldı. 25 maç berabere sonuçlandı.
Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.
SON 6 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
İki takım arasında oynanan son 6 maçı Galatasaray kazandı.
Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 6 maçta da yenmeyi başardı.
Sarı-kırmızılılar, bu maçları sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0 galibiyetle tamamladı.