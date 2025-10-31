Galatasaray Trabzonspor'dan açık ara önde

Galatasaray Trabzonspor'dan açık ara önde
Yayınlanma:
Galatasaray ile Trabzonspor, yarın 141. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Galatasaray Trabzonspor'dan açık ara önde.

Galatasaray ile Trabzonspor, yarınki maçla birlikte tarihlerinde 141. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı takım 140 maçta rakibine karşı açık ara önde. 1974-75 sezonunda başlayan rekabette resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar berabere kaldı.

Galatasaray 192, Trabzonspor, 156 gol attı.

LİGDE 104 KEZ KARŞILAŞTILAR

İki takım ligde ise 104 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Trabzonspor maçında önemli eksikliklerGalatasaray'da Trabzonspor maçında önemli eksiklikler

104 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken 32 maçtan Trabzonspor galip ayrıldı. 25 maç berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.

SON 6 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İki takım arasında oynanan son 6 maçı Galatasaray kazandı.

Ömer Üründül Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı: Fenerbahçe'nin yakalaması çok zorÖmer Üründül Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı: Fenerbahçe'nin yakalaması çok zor

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 6 maçta da yenmeyi başardı.

Sarı-kırmızılılar, bu maçları sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0 galibiyetle tamamladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Spor
TFF bahisçi hakemlerin cezasını açıkladı: Zorbay Küçük için olağanüstü karar
TFF bahisçi hakemlerin cezasını açıkladı: Zorbay Küçük için olağanüstü karar
Galatasaray'da Okan Buruk mecbur kaldı: Derbi için zor kararı verdi
Galatasaray'da Okan Buruk mecbur kaldı: Derbi için zor kararı verdi
Sinan Engin Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı
Sinan Engin Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı