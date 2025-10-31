Galatasaray'da Trabzonspor maçında önemli eksiklikler

Galatasaray'da Trabzonspor maçında önemli eksiklikler
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'la karşılaşacak. Sarı kırmızılı takımda önemli eksiklikler bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'di 11. hafta maçında yarın kendi sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı takım, 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 28 puanla lider. En yakın takiçisi Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 23 puanla ikinci sırada bulunuyor.

2 YILDIZI OYNAMAYACAK, 1 FUTBOLCU DA ŞÜPHELİ

Galatasaray, Trabzonspor karşısına 2 yıldızından yoksun çıkacak.

Ahmet Çakar Galatasaray Trabzonspor derbisinin kaç kaç biteceğini açıkladıAhmet Çakar Galatasaray Trabzonspor derbisinin kaç kaç biteceğini açıkladı

Sarı kırmızılı takımda savunmanın bel kemiği Davinson Sanchez, cezası nedeniyle yok. Orta sahasındaki tecrübeli isim İlkay Gündoğan'ın da sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş maçında sakatlanan Singo'nun oynayıp oynamayacağı da yarın belli olacak.

Ayrıca Torreira da sarı kart cezası sınırında. Torreira, yarın da sart görmesi halinde 12. haftadaki Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

