Ahmet Çakar Galatasaray Trabzonspor derbisinin kaç kaç biteceğini açıkladı

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

“1-1 BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, "Galatasaray, Trabzonspor karşısında favori. Gerek form, kadro kalitesi ve iç saha baskısıyla yenerlerse sürpriz olmaz fakat bence bu maçın skorunun 1-1 biteceğini düşünüyorum. Trabzonspor, Göztepe gibi oynamalı. İlerde basmalı. Galatasaray'ın önde baskısına Trabzonspor nasıl cevap verecek? Önemli olan bu. Onuachu ağır bir oyuncu, kanatlarla çıkabilirler. Önde basamıyorlarsa çok iyi alan kapatmalılar" sözlerini sarf etti.

PUAN DURUMU

Geride kalan 10 haftada 28 puan toplamayı başaran Galatasaray, liderliğini sürdürürken 5 puan gerisindeki Trabzonspor ise 2. sırada yer alıyor.



