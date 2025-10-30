Ömer Üründül Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı: Fenerbahçe'nin yakalaması çok zor

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

1 Kasım Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

HAKEM CİHAN AYDIN

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapacak.

ÖMER ÜRÜNDÜL'DEN MAÇ TAHMİNİ

Spor yorumcusu Ömer Üründül, derbiye dair açıklamalarda bulundu.

''TRABZONSPOR'U DA YENECEKLER''

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yakalamasının zor olduğunu belirten Üründül, "Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yakalaması çok zor. Çünkü Galatasaray seri yakalıyor. Bence Trabzonspor'u da yenecekler." dedi.

''GALATASARAY LİGİMİZE FAZLA''

Konuşmasını sürdüren Üründül, "Galatasaray takımı bizim ligimize çok fazla. Kazanmaya alıştıkça iç sahada muhteşem bir atmosfer yaratıyorlar." ifadelerini kullandı.

''TORREIRA OSIMHEN'DEN DAHA ÇOK ETKİ EDİYOR''

Ömer Üründül son olarak, "Lucas Torreira'yı çok beğeniyorum. Bana göre takıma Victor Osimhen'den bile daha çok etki ediyor. Çünkü Osimhen'den önce Galatasaray'ın ilk 2 şampiyonluğunda da Torreira vardı. Büyük katkı yapıyor." yorumunu yaptı.