Ömer Üründül Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı: Fenerbahçe'nin yakalaması çok zor

Ömer Üründül Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı: Fenerbahçe'nin yakalaması çok zor
Yayınlanma:
Usta spor yorumcusu Ömer Üründül, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı maça dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

1 Kasım Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

HAKEM CİHAN AYDIN

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

ÖMER ÜRÜNDÜL'DEN MAÇ TAHMİNİ

Spor yorumcusu Ömer Üründül, derbiye dair açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı soluğu Rafa Silva'nın yanında aldıSerdal Adalı soluğu Rafa Silva'nın yanında aldı

''TRABZONSPOR'U DA YENECEKLER''

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yakalamasının zor olduğunu belirten Üründül, "Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yakalaması çok zor. Çünkü Galatasaray seri yakalıyor. Bence Trabzonspor'u da yenecekler." dedi.

''GALATASARAY LİGİMİZE FAZLA''

Konuşmasını sürdüren Üründül, "Galatasaray takımı bizim ligimize çok fazla. Kazanmaya alıştıkça iç sahada muhteşem bir atmosfer yaratıyorlar." ifadelerini kullandı.

''TORREIRA OSIMHEN'DEN DAHA ÇOK ETKİ EDİYOR''

Ömer Üründül son olarak, "Lucas Torreira'yı çok beğeniyorum. Bana göre takıma Victor Osimhen'den bile daha çok etki ediyor. Çünkü Osimhen'den önce Galatasaray'ın ilk 2 şampiyonluğunda da Torreira vardı. Büyük katkı yapıyor." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Spor
Hacıosmanoğlu söz verdi
Hacıosmanoğlu söz verdi
Cenk Tosun gelişmesi: Aboubakar detayı
Cenk Tosun gelişmesi: Aboubakar detayı