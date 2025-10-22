Galatasaray’ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Hasan Şaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşması öncesi Sarı - Kırmızılı taraftarlara önemli uyarılar yaptı.

Mücadelenin zorlu geçeceğini vurgulayan Şaş, hem sahadaki oyunculara hem de tribündeki taraftarlara sabır ve konsantrasyon çağrısında bulundu.

"MAÇ GOLSÜZ GEÇEBİLİR"

Şaş, maçın uzun süre golsüz geçebileceğini hatırlatarak, "Bodo Glimt’e karşı sağlam, herkesin kendi alanını koruduğu, sert ikili mücadeleler kazandığı ve yüksek konsantrasyonlu müsabaka olmalı.

"GOL 80'DE GELEBİLİR"

Maç mesela 70. dakika 0-0 olabilir, oyun disiplinden kopma.

Gol 80’de de gelebilir, gelmeyebilir, gelmesin zaten. Yani 0-0 ise 1 puan 1 puandır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Bodo Glimt: İşte ilk 11'ler

Taraftarın sabırsız tavrının sahaya yansımaması gerektiğini belirten Şaş, "Sonuçta bu ikili karşılaşma değil ki, tek bir maç.

Onun için gol atmak adına sakın ha acele etmeyin.

"TAVİZ VERMEYİN"

Maç başlar, sıkış sıkış orta sahalarda ikili mücadele olur, hemen seyirci o bizde vardır ya ‘aaa vav’ diye, hani bir an önce gol gelsin...

Sakın o mırıldanmalara kapılmayın. Konsantrasyondan taviz vermeyin" diyerek tribünlere sakinlik çağrısı yaptı.

Hasan Şaş Galatasaray taraftarını uyardı

GÖZLER OKAN BURUK'TA

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt karşısında Okan Buruk kararını verdi.

Sarı Kırmızılıların sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i şu şekilde:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Savunma: Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs

Orta Saha: Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, İlkay Gündoğan

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Özellikle Sane ve İlkay gibi tecrübeli isimlerin orta sahadaki varlığı, Osimhen’in bitiriciliğiyle birleştiğinde Galatasaray’ın hücumda etkili bir performans sergilemesi bekleniyor.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Zorlu maç bu akşam saat 19.45’te RAMS Park’ta oynanacak ve TRT 1 ile Tabii platformlarından canlı yayınlanacak.