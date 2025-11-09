Galatasaray son anda neye uğradığını şaşırdı
Kocaelispor'a konuk olan Galatasaray, 45. dakikada Agyei'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarı sona ererken gol perdesi açıldı.
AGYEI GOL PERDESİNİ AÇTI
Karşılaşmanın 45. dakikasında ev sahibi ekip, Agyei'nin sağ çaprazdan yakın köşeye vurduğu şutla fileleri havalandırmayı başardı.
KOCAELİSPOR İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
Kocaelispor, Agyei'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı.
İLK 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Linetty, Agyei, Tayfur, Serdar.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismael Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
