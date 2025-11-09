Bir süredir Çekya Milli Takımı’nın başına geçeceği konuşulan teknik direktör Fatih Terim için ilk resmi açıklama geldi.

Çekya Milli Takım Genel Menajeri Pavel Nedved, Fatih Terim’i takımın başına getirmek istediklerine dair gelen soru üzerine konuştu.

"Terim, sizin milli takıma önerdiğiniz isim miydi?" sorusu üzerine konuşan Pavel Nedved’in açıklamaları şu şekilde:

"Bu sorunun yeri bugün ve burası değil. Jaroslav Köstl burada ve kiminle iletişime geçtiğimiz veya geçmediğimiz konusunda herhangi bir isim hakkında spekülasyon yapmam doğru olmaz. Milli takımda işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz. Maçları hep görüyorsunuz, bir şeyleri düzeltmek için çok az fırsat oluyor. Maçların nasıl gittiği önemli. Geçen sefer Hırvatistan ile berabere kalıp Faroe Adaları'nda kaybettiğimiz için bir puan almıştık, bu bana yetmedi. Şimdi son adımı atıp gruptaki ikinci sıramızı korumamız gerekiyor.

“ELEMELERİN SONUNA KADAR BEKLEYELİM”

"Gerçekten yorum yapmak istemiyorum. Şimdi başka şeyleri tartışmak doğru değil. Elemelerin sonuna kadar bekleyelim, sonra oturup konuşabiliriz. Takımın son toplantıdakinden farklı bir görünüme sahip olmasını istiyoruz. Önümüzde final var ve bunu değerlendirmek için bolca zamanımız olacak. Her şeyin nasıl gittiğini konuşup nasıl ilerleyeceğimize dair bir plan yapacağız. Hiçbir şeye zorlanmıyoruz."