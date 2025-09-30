Galatasaray penaltı kazandı: Osimhen tarihe geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi, ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşılaşıyor Rams Park'ta oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken sarı-kırmızılılar penaltı kazandı.
14. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Clement Turpin tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
OSIMHEN'DEN TARİHİ GOL
16. dakikada topun başına geçen Victor Osimhen fileleri havalandırarak Galatasaray'ı öne geçirdi. Osimhen ayrıca Galatasaray formasıyla ilk kez UEFA Şampiyonar Ligi'nde gol atmayı başardı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike