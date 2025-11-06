Galatasaray mağlubiyeti sonu oldu: Takımdan gönderildi

Galatasaray mağlubiyeti sonu oldu: Takımdan gönderildi
Ajax, Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör John Heitinga ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Victor Osimhen attığı 3 gol sonrası Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveye çıktı

OSIMHEN'DEN HAT-TRICK!

Temsilcimize galibiyeti getiren gollerin hepsini Victor Osimhen kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 9'a yükseltti ve 9. sırada yer aldı.

Ajax ise 4 maçı da kaybederek 0 puanla 36. sırada kaldı.

Ajax, teknik direktör Heitinga ile yollarını ayırdı

AJAX'TA HEITINGA'NIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Ajax, Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör Heitinga'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ajax, John Heitinga'nın görevine son verdi.

Teknik direktörün sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecekti ancak şimdi feshedilecek.

Aynı durum yardımcı antrenör Marcel Keizer için de geçerli.

Ajax yeni bir teknik direktör arıyor; bu arada, Fred Grim Heitinga'nın görevlerini devralacak'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
