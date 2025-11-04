Galatasaray maçı öncesi kötü haberleri art arda verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax, temsilcimiz Galatasaray’ı konuk edecek. 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 23.00’te başlayacak.

Sinan Engin Ajax Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

“İLK YARI KESİNLİKLE GOL YEMEMELİYİZ”

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, "Galatasaray'a karşı özellikle ilk yarı çok güçlü oynamalıyız. Takım halinde iyi oynayarak ilk yarı kesinlikle gol yememeliyiz. Şampiyonlar Ligi’nde puan alacaksak, Galatasaray maçı en önemli karşılaşma olacak" dedi.

"GALATASARAY'DA BİREYSEL OLARAK KORKULACAK BİR İSİM YOK"

Zorlanacaklarını aktaran Heitinga, "Galatasaray’ın maçlarını izledim, bizi zorlayacaklarını biliyoruz. Galatasaray'da bireysel olarak korkulacak bir isim olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

"DOLBERG VE BERGHUIS FORMA GİYEMEYCEK"

Takımdaki sakatlıklara dair de konuşan Heitinga "Kasper Dolberg ve Steven Berghuis yarın forma giyemeyecek. Dolberg'in iyileşmesi beklenenden daha hızlı ilerliyor, ancak FC Utrecht maçında da forma giyeceğini sanmıyorum” sözlerini sarf etti.