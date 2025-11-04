Galatasaray maçı öncesi kötü haberleri art arda verdi

Galatasaray maçı öncesi kötü haberleri art arda verdi
Yayınlanma:
Ajax teknik direktörü John Heitinga, Kasper Dolberg ve Steven Berghuis'in Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax, temsilcimiz Galatasaray’ı konuk edecek. 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 23.00’te başlayacak.

Sinan Engin Ajax Galatasaray maçının sonucunu açıkladıSinan Engin Ajax Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

“İLK YARI KESİNLİKLE GOL YEMEMELİYİZ”

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, "Galatasaray'a karşı özellikle ilk yarı çok güçlü oynamalıyız. Takım halinde iyi oynayarak ilk yarı kesinlikle gol yememeliyiz. Şampiyonlar Ligi’nde puan alacaksak, Galatasaray maçı en önemli karşılaşma olacak" dedi.

964740.webp

"GALATASARAY'DA BİREYSEL OLARAK KORKULACAK BİR İSİM YOK"

Zorlanacaklarını aktaran Heitinga, "Galatasaray’ın maçlarını izledim, bizi zorlayacaklarını biliyoruz. Galatasaray'da bireysel olarak korkulacak bir isim olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

"DOLBERG VE BERGHUIS FORMA GİYEMEYCEK"

Takımdaki sakatlıklara dair de konuşan Heitinga "Kasper Dolberg ve Steven Berghuis yarın forma giyemeyecek. Dolberg'in iyileşmesi beklenenden daha hızlı ilerliyor, ancak FC Utrecht maçında da forma giyeceğini sanmıyorum” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Spor
Arda Güler'e İngiltere'de olay tepki
Arda Güler'e İngiltere'de olay tepki
Okan Buruk Ajax maçı öncesi açıkladı: Çok büyük önemi var
Okan Buruk Ajax maçı öncesi açıkladı: Çok büyük önemi var