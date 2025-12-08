Galatasaray kariyeri biten futbolcuyu açıkladı

Galatasaray’da bazı oyuncuların performansı tartışılmaya devam ediyor. BTV YouTube kanalında konuşan spor yorumcusu Gökhan Dinç, genç stoper Arda Ünyay hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dinç, Ünyay’ın son maçlardaki performansının Galatasaray’a zarar verdiğini savunarak, teknik direktör Okan Buruk’un tercihlerine de eleştiriler yöneltti.

"GOL YEDİKTEN SONRA SAĞ BEKE ÇEKTİ"

Dinç, Arda Ünyay’ın oyuna alınmasının takımı olumsuz etkilediğini belirterek, “Davinson Sanchez varsa Arda stoper oynamaz. 45’te oyuna girmesi Galatasaray’ın sonunu getiriyordu. Üstüne Okan hoca stopere aldı, gol yedikten sonra da sağ beke çekti.” sözleriyle genç oyuncunun sahadaki etkisini eleştirdi.

"KARİYERİ SONA ERDİ"

Deneyimli yorumcu, Arda Ünyay’ın Galatasaray’daki geleceğinin sona erdiğini iddia etti:

“Ağzıyla kuş tutsa da Arda Ünyay’ın Galatasaray kariyeri bitti. Şampiyonlar Ligi’nde kırmızı kart gördü, Okan Buruk taraftara doğru çekti ve ‘Ben seninle gurur duyuyorum’ dedi. Ama bu işler öyle ‘Aslanım, kaplanım’ sözleriyle olmuyor.”

"ARTIK UNUTACAK"

Dinç, genç oyuncunun pozisyon bilgisi açısından yetersiz olduğunu savunarak, “Arda artık ilk 11’de oynama ihtimalini unutacak. Kendisiyle ilgili uzun vadeli planlar yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.