Galatasaray kariyeri biten futbolcuyu açıkladı

Galatasaray kariyeri biten futbolcuyu açıkladı
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Monaco ile oynayacağı zorlu maç öncesi Gökhan Dinç Sarı Kırmızılı camiada çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. Dinç, Galatasaray'daki kariyeri biten futbolcuyu ve nedenini anlattı.

Galatasaray’da bazı oyuncuların performansı tartışılmaya devam ediyor. BTV YouTube kanalında konuşan spor yorumcusu Gökhan Dinç, genç stoper Arda Ünyay hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dinç, Ünyay’ın son maçlardaki performansının Galatasaray’a zarar verdiğini savunarak, teknik direktör Okan Buruk’un tercihlerine de eleştiriler yöneltti.

2024/11/07/hbgs.jpg

"GOL YEDİKTEN SONRA SAĞ BEKE ÇEKTİ"

Dinç, Arda Ünyay’ın oyuna alınmasının takımı olumsuz etkilediğini belirterek, “Davinson Sanchez varsa Arda stoper oynamaz. 45’te oyuna girmesi Galatasaray’ın sonunu getiriyordu. Üstüne Okan hoca stopere aldı, gol yedikten sonra da sağ beke çekti.” sözleriyle genç oyuncunun sahadaki etkisini eleştirdi.

Galatasaray'ın gizli transfer bombası ortaya çıktı: Beşiktaş'tan gitmiştiGalatasaray'ın gizli transfer bombası ortaya çıktı: Beşiktaş'tan gitmişti

"KARİYERİ SONA ERDİ"

Deneyimli yorumcu, Arda Ünyay’ın Galatasaray’daki geleceğinin sona erdiğini iddia etti:

“Ağzıyla kuş tutsa da Arda Ünyay’ın Galatasaray kariyeri bitti. Şampiyonlar Ligi’nde kırmızı kart gördü, Okan Buruk taraftara doğru çekti ve ‘Ben seninle gurur duyuyorum’ dedi. Ama bu işler öyle ‘Aslanım, kaplanım’ sözleriyle olmuyor.”

ardaunyay.webp

"ARTIK UNUTACAK"

Dinç, genç oyuncunun pozisyon bilgisi açısından yetersiz olduğunu savunarak, “Arda artık ilk 11’de oynama ihtimalini unutacak. Kendisiyle ilgili uzun vadeli planlar yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

gokhan-dinc.jpg
Gökhan Dinç’in sert sözleri, Galatasaray’da genç oyuncuların performansı ve Okan Buruk’un tercihleri üzerine yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Spor
Lando Norris gözyaşyarını tutamadı: Artık Verstappen'i anlıyorum
Lando Norris gözyaşyarını tutamadı: Artık Verstappen'i anlıyorum
Monaco maçı öncesi Galatasaray'a büyük şok! Resmi açıklama geldi
Monaco maçı öncesi Galatasaray'a büyük şok! Resmi açıklama geldi