Galatasaray KAP'a bildirdi: Transfer açıklandı
Sarı-kırmızılı ekipte ayrılık yaşandı.
VICTOR NELSSON GALATASARAY'DAN AYRILDI
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, İtalyan ekibi Hellas Verona'ya kiralandı.
Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.
Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2021'DE TRANSFER EDİLMİŞTİ
Galatasaray, Victor Nelsson'u 2021-2022 sezonu başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.