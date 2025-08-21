Barış Alper Yılmaz'dan olay yaratan tepki

Barış Alper Yılmaz'dan olay yaratan tepki
Galatasaray, Süper Lig’e fırtına gibi bir başlangıç yaparken, takımın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz’dan gelen gizemli paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

Gaziantep FK ve Karagümrük karşısında alınan 3-0’lık galibiyetlerde toplam 3 gol atan milli futbolcu, formunun zirvesindeyken Instagram hikayesinde yalnızca siyah bir ekran paylaşarak sosyal medyada tartışmaları alevlendirdi.

Barış Alper’in siyah ekran paylaşımı, taraftarlar ve spor yorumcuları arasında farklı şekillerde yorumlandı. Bazı kullanıcılar bu paylaşımı bir transfer sinyali olarak değerlendirirken, bazıları ise oyuncunun sağlık durumu veya duygusal bir mesaj vermek istediğini öne sürdü.
Özellikle Suudi Arabistan kulübü NEOM’un oyuncuya ilgisi olduğu yönündeki haberler de dikkat çekti.

baris.png

Galatasaray cephesinden gelen bilgilere göre Barış Alper Yılmaz, hastalığı nedeniyle son iki antrenmana katılamadı.

Sezonun ilk iki haftasında gösterdiği etkileyici performansla Avrupa ve Körfez kulüplerinin radarına giren Barış Alper, Galatasaray’ın hücum hattında kilit rol oynuyor.
Teknik direktör Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Barış gibi bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Ona her zaman teklif var. Kulübün çıkarları doğrultusunda en doğru karar verilecektir" diyerek transfer ihtimaline kapıyı aralık bırakmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

