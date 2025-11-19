Süper Lig’de milli ara artık sona ererken Victor Osimhen’in sakatlığı Galatasaray’da canları sıktı. Oyuncu, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılırken Mauro Icardi’den gelen haberler ise tepkilere yol açtı.

Victor Osimhen’in sakatlandığı bir dönemde Arjantinli futbolcunun ekstra izin alarak ülkesinde tatil yapması taraftarları ve yönetimi kızdırdı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi için Kaya Çilingiroğlu’ndan sürpriz bir iddia geldi. TRT Spor yayınında konuşan Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray’ın Mauro Icardi ile yollarını ayıracağını dile getirdi.

Kaya Çilingiroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Icardi bu çiftliği hiçbir yerde bulamayacak. 3 senede 30 milyon Euro aldı oynadığı sadece 1.5 sene. İstediği gibi ülkesine gidiyor, geziyor. Bunların hepsini kulübe fatura ediyor. Galatasaray, Icardi'yi gönderecek ama zamanını bekliyor. Zaten Kocaelispor deplasmanında ne yaptığını gördük."