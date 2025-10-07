Galatasaray galibiyetle başladı

Yayınlanma:
Igokea m:tel'i konuk eden Galatasaray MCT Technic parkeden 92-84 galip ayrıldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray MCT Technic sahasında Bosna Hersek'in Igokea m:tel ile karşı karşıya geldi.

8 SAYI FARK

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede taraflar parkeden 92-84 galip ayrıldı.

bfgbf.jpg

DETAYLAR

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Alberto Sanchez (İspanya)

Galatasaray MCT Technic: Tibet Görener, Cummings 11, Palmer 18, Gillespie 8, White 26, McCollum 13, Can Korkmaz 6, Meeks, Rıdvan Öncel 4, Piskopos 2, Muhsin Yaşar 6

Igokea m:tel: Sezar 6, Lewis 3, Bess 12, Milosavljevic 8, Simanic 3, Gavrilovic 18, Tyree 23, Mustapic, Antunovic, Popovic 6, Jeremic 3

1. Periyot: 21-18

Devre: 43-45

3. Periyot: 72-55

Beş faulle çıkan: 39.32 Lewis (Igokea m:tel)

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nasıl kaybedeceğini açıkladıGalatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nasıl kaybedeceğini açıkladı

Kaynak:Haber Merkezi / AA

