Galatasaray ezdi geçti: 3 kategoride de birinci oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımı deplasmanda 3-0 yenedi.

Osimhen'in golleriyle zafere ulaşan sarı kırmızılı takım, Türkiye'de milyonları da ekran başına bağladı.

Medyaradar'da yer alan 5 Kasım tarihinin reyting sonuçlarına göre Galatasaray zirveye damgasını vurdu.

Ajax-Galatasaray maçı dün gece 3 farklı kategoride de en çok izlenen program oldu.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ OLDU

Sarı kırmızılı takımın maçı milyonlarca lira harcanarak ekranlara getirilen dizileri de geride bıraktı.

Karşılaşma hem totalde, hem AB grubunda, hem de ABC1'de adeta ezdi geçti ve birinci çıktı.

