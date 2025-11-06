Galatasaray ezdi geçti: 3 kategoride de birinci oldu

Yayınlanma:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Ajax galibiyetiyle damga vurdu. Sarı kırmızılı takım milyonlarca kişiyi de ekran başına bağladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımı deplasmanda 3-0 yenedi.

Osimhen'in golleriyle zafere ulaşan sarı kırmızılı takım, Türkiye'de milyonları da ekran başına bağladı.

Medyaradar'da yer alan 5 Kasım tarihinin reyting sonuçlarına göre Galatasaray zirveye damgasını vurdu.

2024/11/07/hbgs.jpgAjax-Galatasaray maçı dün gece 3 farklı kategoride de en çok izlenen program oldu.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ OLDU

Sarı kırmızılı takımın maçı milyonlarca lira harcanarak ekranlara getirilen dizileri de geride bıraktı.

Galatasaray karanlığı yıldız gibi deldi geçti: İktidarın inadı taraftarlara çile çektirdiGalatasaray karanlığı yıldız gibi deldi geçti: İktidarın inadı taraftarlara çile çektirdi

Karşılaşma hem totalde, hem AB grubunda, hem de ABC1'de adeta ezdi geçti ve birinci çıktı.

İşte Medyaradar'a göre kategorilerde en çok izlenen 10 televizyon programı:

whatsapp-image-2025-11-06-at-12-50-59.jpeg

whatsapp-image-2025-11-06-at-12-51-18.jpeg

whatsapp-image-2025-11-06-at-12-51-37.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: MHK'den ilginç atamalar
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı
TFF'de bahis depremi: 45 kişi istifa etti
