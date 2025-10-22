Galatasaray Bodo/Glimt maçı çok hızlı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta oynanan maçta ilk yarı devam ederken gol perdesi açıldı.

TFF'den Galatasaray'a kötü haber: Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklandı

VICTOR OSIMHEN PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sarı-kırmızılılar ön alan baskısı ile topu kapmayı başardı. Mario Lemina'nın pası sonrası ceza sahasının sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Victor Osimhen fileleri havalandırdı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

İLKAY GÜNDOĞAN ŞOKU

Galatasaray - Bodo/Glimt maçına ilk 11'de başlaması beklenen İlkay Gündoğan son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.