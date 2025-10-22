Galatasaray Bodo/Glimt maçı çok hızlı başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta oynanan maçta ilk yarı devam ederken gol perdesi açıldı.
TFF'den Galatasaray'a kötü haber: Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklandı
VICTOR OSIMHEN PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sarı-kırmızılılar ön alan baskısı ile topu kapmayı başardı. Mario Lemina'nın pası sonrası ceza sahasının sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Victor Osimhen fileleri havalandırdı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh
İLKAY GÜNDOĞAN ŞOKU
Galatasaray - Bodo/Glimt maçına ilk 11'de başlaması beklenen İlkay Gündoğan son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.